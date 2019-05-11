المسند يكشف حقيقة الأصوات المخيفة التي تصدر من السماء

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، حقيقة الأصوات التي تصدر من السماء.

وقال المسند، إنها عبث وتسلية ابتدعها مخادعٌ فنشرها في الإنترنت، وجاءت على إثره عشرات المقاطع المقلِدة؛ لافتًا إلى أن مصدر هذه المقاطع الملفّقة قد تكون جهات دينية مسيحية، ترغب في لفت الانتباه إلى ” يسوع “، واليوم الآخر، وكثرة الذنوب، بطريقتهم طبعاً.

وأوضح المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “هذا لا يعني بالضرورة أن الفضاء والهواء لا توجد فيهما أصوات متنوعة، بل تعج بأصوات تنبعث منهما، ومن الحشرات؛ بل حتى من الموتى!! ولكن بموجات تزيد تردداتها على 20 ألف هيرتز، أو تقل عن 20 هيرتز عندها لا يستطيع الإنسان سماعها وإلا لما عاش هنيئاً على كوكب الأرض، والله لطيف بعباده”.

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وأضاف: “تنتشر بين الحين والآخر مقاطع فيديو من هنا وهناك حول العالم، ‏وفي خلفيتها أصوات مزعجة، ومخيفة، سُمّيت بأصوات السماء، ويزعم ناشروها أنها صادرة من السماء”.

‏وتابع: “أول ما ظهرت منذ نحو 10 سنوات في الغرب، ثم انتشرت حتى وصلت بعض الدول العربية ومنها السعودية”.

واستطرد المسند قائلا: “زعمت بعض الصحف؛ بل بعض القنوات الشعبية في الغرب أن علماء الفلك لم يفكوا شفرة الصوت.. وما مصدره؟ وما سببه العلمي؟”.

وأضاف: “وبعد تأمل تلك المقاطع وجدت أنها عبارة عن عبث وتسلية ابتدعها مخادع فنشرها في الإنترنت، وجاءت على أثره عشرات المقاطع المقلِدة، صور حقيقية للمكان وفي خلفيتها أصوات مركبة وجاهزة لتُخيف الناس، وتملأ وسائل التواصل الاجتماعي بسفاسف الأمور”.

‏وقال: “عند مشاهدتي بعض المقاطع المصوّرة تبيّن لي ما يلي: تعمُّد الاهتزاز بالكاميرا إمعاناً في التخويف، وعدم ظهور ناس في المقطع غالباً، وتكون السماء غائمة أو غائمة جزئياً، وتكون الشوارع خالية من الناس؛ حتى لا تنكشف الخدعة بعدم ذهولهم من الصوت”.