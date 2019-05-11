بعد واقعتي التحرش النيابة العامة تُذكر بالعقوبة

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت النيابة العامة التذكير بعقوبة التورط في جريمة التحرش، مؤكدة أن عقوبة هذه الجريمة السجن لمدة تصل لسنتين وغرامة مالية تصل لمائة ألف ريال.

وقال النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم..

جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود”.

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يذكر أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجه اليوم السبت، بالقبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة، داخل إحدى البقالات في الدمام.

وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت يوم الأربعاء الماضي، من داخل إحدى البقَّالات في الدمام، واقعة التحرش بالمواطنة.

وفي واقعة تحرش أخرى، تمكنت شرطة ‎المنطقة الشرقية، أمس الجمعة، من إلقاء القبض على المتحرش بفتاة الخبر أثناء قيادتها بمركبتها فجر اليوم الجمعة، بأحد شوارع المنطقة.

وتم القبض على الشاب بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه، معتقدًا أن هذه الحيلة سوف تنطلي على رجال الأمن.