2019-05-11

القصة كاملة وراء رقم الهاتف الذي ينتظر ترامب مكالمة من الإيرانيين خلاله

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي قام بترك رقم هاتف دبلوماسي لسويسرا، وذلك في حال رغب الإيرانيون بالتعاون معه والتفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي.

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن بعد تأكيد ترامب أنه ينتظر مكالمة من طهران، اتصل البيت الأبيض بالسويسريين يوم الخميس لمنحهم رقم هاتف يمكن للإيرانيين الاتصال به، وفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع.

وقال ترامب عن الإيرانيين في البيت الأبيض: “أود أن أراهم يتصلون بي”.

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وأوضح المصدر أن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك على وجه التحديد ويعتقد أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو البيت الأبيض أن مبادرات ترامب صادقة، حيث قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، ولكنها تحذر من الرد السريع إذا استفزتها.

ليس للولايات المتحدة وإيران علاقة دبلوماسية رسمية، وتعمل سويسرا كقوة حماية للولايات المتحدة في البلاد، وهذا يعني أنهم يمثلون مصالح الولايات المتحدة في إيران، يؤدون خدمات للمواطنين الأمريكيين في البلاد مثل التأشيرات، كما أنها بمثابة قناة للدبلوماسية بين البلدين على الرغم من وجود آليات أخرى للتواصل بينهما.

وزادت الولايات المتحدة من وجودها العسكري، حيث نشرت مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لنكولن” بسبب معلومات استخبارية “محددة وذات مصداقية” تشير إلى أن إيران تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية في المنطقة.

بعد فترة وجيزة من طلب ترامب من إيران الاتصال به، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو بيانًا يحذر فيه من أن الولايات المتحدة ستصدر ردًا “سريعًا وحاسمًا” على أي هجوم.