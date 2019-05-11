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تنبيه لأهالي نجران من هطول أمطار رعدية تستمر لعدة ساعات

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2019-05-11

تنبيه لأهالي نجران من هطول أمطار رعدية تستمر لعدة ساعات

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب،ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.





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