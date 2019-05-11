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تفاصيل وشروط أول برامج الأكاديمية السعودية الرقمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية عبر موقعها الإلكتروني إطلاق أول برامجها الأكاديمية (برنامج معسكر علم البيانات) للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات التقنية والمعلوماتية.
ويهدف البرنامج لتأهيل كوادر وطنية لبدء مساراتهم الوظيفية، وسد احتياج سوق العمل في مجال علم البيانات، وربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية، وتمكين المرأة وتعزيز مهاراتها المهنية، وسيتم تقديم هذا المعسكر بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية والمحلية الرائدة في المجال، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى المعسكر:
– برنامج معسكر علم البيانات.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات التقنية والمعلوماتية.
3- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.5 من 4) أو (4.2 من 5).
4- إتقان اللغة الإنجليزية.
5- التفرغ لمدة (5) أشهر.
6- درجة 5.5 أو أعلى في IELTS أو ما يعادلها.
7- إحضار جهاز الحاسب الآلي المحمول طول فترة التدريب بمواصفات محددة.
أهداف البرنامج:
1- يهدف البرنامج لتأهيل كوادر وطنية لبدء مساراتهم الوظيفية.
2- سد احتياج سوق العمل في مجال علم البيانات.
3- ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية.
4- تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها المهنية.
ما هي طريقة التواصل مع فريق معسكر علم البيانات؟
– عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
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