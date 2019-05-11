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أول إجراء من النائب العام في واقعة التحرش بمواطنة في بقالة بالدمام

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2019-05-11

أول إجراء من النائب العام في واقعة التحرش بمواطنة في بقالة بالدمام

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة، داخل إحدى البقالات في الدمام.

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وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت يوم الأربعاء الماضي، من داخل إحدى البقَّالات في الدمام، واقعة التحرش بالمواطنة.

وكان زوج المواطنة قد تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحرياتها للتوصل للمتحرش.





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