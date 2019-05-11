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2019-05-11 صور.. العساف يُقيم حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة متابعات الخليج 365 - واس أقام وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ أمس، حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. حضر الحفل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، وكِبار المسؤولين بالوزارة. Advertisements وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية.









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