النائب العام يوجه بالقبض على متحرش بفتاة أثناء تبضعها داخل أحد المحلات التجارية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة عن طريق الالتصاق عنوة أثناء تسوقها داخل أحد المحلات التجارية.

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها: “بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحلات التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، فقد أصدر النائب العام توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية”.

وأكدت النيابة العامة، أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.