طريقة التسجيل في حساب المواطن… وعمل استعلام برقم الهوية ومعرفة ميعاد صرف الدفعة الحالية

طريقة التسجيل في حساب المواطن، من اجل عمل تسجيل جديد حساب المواطن، مع المعروف أن الكثير من المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة يريدون في معرفة ميعاد صرف الدفعة الثامنة عشر من حساب المواطن. ومن اجل ذلك قمنا بالبحث عن كافة المعلومات المتعلقة بحساب المواطن وحالات الاستحقاق وحالات عدم الأهلية وفي خلال هذا المقال سوف نتناول ميعاد صرف الدفعات وكيفية التسجيل وطريقة عمل حساب جديد في حساب المواطن. مع العلم انه تم تخصيص برنامج حساب المواطن من أجل تخفيف الكثير من الأعباء عن كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والوقود بالإضافة إلي وضع القيمة المضافة علي اغلب الأسعار الموجودة داخل المملكة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن أولا الدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وإنشاء حساب جديد.

ثانيا كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري. ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال. كتابة رمز التحقق.

بعد انتهاء التسجيل سوف تصل رسالة علي الجوال بالرقم السري.

قم بتسجيل الدخول بالرقم السري وسوف تفتح لك نافذة يمكنكم من خلالها تغيير الرقم السري مرة أخري قم بتغيير الرقم السري إذا أردت.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي علي اربع نوافذ قم بالدخول إلي نافذه تعبئة أو استكمال الطلب.

قم بتعبة البيانات العامة بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بك.

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات التابعين عبر الإجابة علي الأسئلة الموجودة بوضع علامة نعم أو لا.

تعبئة البيانات الخاصة بالتابعين أن وجدوا وفي حالة الإفصاح . عن الدخل قم بإدخال بيانات الدخل ودخل التابعين أن وجدوا.

بعد ذلك قم بتعبة البيانات الخاصة بالعقارات ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بك.

أخيرا النهاية قم بمراجعة الطلب كاملا. وانقر علي مربع الإقرار والتعهد بالحفظ.

كما يمكنكم بتغيير رقم المرور القديم من خلال الدخول علي أيقونة تغيير رقم المرور وإدخال رقم المرور القديم وتعبئة الرقم السري الجديد. وتأكيد رقم المرور مرة أخري سوف يقوم حساب المواطن بإرسال رسالة علي الجوال تفيد بتغيير الرقم السري الخاص بكم.

كما يمكنكم تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن من خلال الدخول علي أيقونة تغيير رقم الجوال. ثم كتابة رقم الهوية ثم تعبئة تاريخ الميلاد الهجري ثم تعبئة رقم الجوال الجديد. بعد ذلك تعبئة تاريخ انتهاء الهوية والضغط علي كلمة تغيير وبالتالي سوف يتم إرسال رسالة لكم تفيد بتغيير رقم الجوال وهكذا تكونوا قد تمكنكم من عمل التسجيل جديد في حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن هو رقم (19912) للرد علي جميع الاستفسارات وقد ذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، ( سلطان القحطاني) في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي توتير أن ميعاد صرف حساب المواطن الدفعة الثامنة عشر في شهر رمضان الحالي. من اجل تحقيق أهداف البرنامج والإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة ومن اجل تخفيف الأعباء الناتجة عن ذلك من ارتفاع المحروقات وغيرها من الأسعار التي ارتفعت نتيجة أضافه ضريبة القيمة المضافة عليها. ويمكنكم الدخول علي موقع حساب المواطن الرسمي والتأكد من الحصول علي الدفعات المالية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

حاسبة حساب المواطن، شمل برنامج الدعم ما يقارب من 83% من المستحقين بمعادل 1000 ريال سعودي للأسره الواحدة. كما وصل مبلغ الدعم إلي ما يقارب 2 مليار ريال سعودي خلال الدفعة الحالية. ومن اجل عمل استعلام عن حساب المواطن يمكنكم الدخول إلي حاسبة حساب المواطن وعمل واختيار أيقونة حاسبة الاستحقاق وكتابة عدد أفراد الأسرة بداية من عمر الخامسة عشر وكتابة الدخل الإجمالي للأسرة ككل. وتقوم بعمل إدخال سوف تظهر في النهاية أيقونة المبلغ التقريبي للدعم المستحق من حساب المواطن.

شروط الحصول علي حساب المواطن

أن يكون المتقدم للحصول علي الدعم سعودي الجنسية. أن لا يكون خارج المملكة فترة ثلاثة اشهر خلال السنة الماضية. أن يكون من المقيمين الدائمين داخل المملكة. .أن لا يكون من المقيمين داخل أماكن الإيواء أو السجون السعودية. أن يكون دخل الأسرة يتوافق مع شروط الدعم المستحقة. إمكانية التواصل مع رقم حساب المواطن ومعرفة شروط الحصول علي الدعم وفي حالة التقديم يمكنكم عمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن طريق الحساب الإلكتروني والحساب البنكي للتأكد من الحصول علي الدفعات المالية وفي حالة عدم الصرف أو عدم الأهلية يمكنكم تقديم تظلم إلي موقع حساب المواطن الرسمي أو كتابة شكوي علي حساب المواطن تويتر.

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