شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ"القريات" يدعو62 مُزارعاً لإستلام إعانة التمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يبدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات إعتباراً من يوم غد (الأحد ) بصرف إعانة التمور للمزارعين المستحقين للإعانة والبالغ عددهم (٦٢)مزارع حسب شروط الإعانة السنوية لمنتجي التمور .

وأوضح المكتب أنه يأتي ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم332 الصادر في 19 / 11 / 1432 والقاضي بصرف إعانة لصغار المزارعين مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه ويملكون 300 نخلة فما دون وبمساحة 50 دونماً وهي تشكل نوع من أنواع الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقطاع الزراعة والمزارعين .

و دعا مكتب الوزارة بمحافظة القريات المزارعين المُستفيدين من الإعانة إلى مراجعة قسم (المالية) بالمكتب لصرف الإعانة مصطحبين معهم الهوية الوطنية والوكالات الشرعيه فى حالة الورثة .

ولن يتم الصرف إلا للمستفيد نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية تخول له الإستلام وذلك بعد تطبيق الأصول.