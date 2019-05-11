شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة فتاة الخبر.. فتاة تتعرض للتحرش بمركز تسوق في «الدمام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

بعد أقل من 24 ساعة من انتشار حادثة التحرش بفتاة الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت كاميرا بمركز للتسوق في الدمام حادثة تحرش جديدة بفتاة، حيث كشف مقطع الفيديو قيام شاب بحركة تحرش واضحة أثناء مرور السيدة أمامه في طريقها للخروج من مركز التسوق بعد الانتهاء من شراء بعض الاحتياجات.

وعملت "الخليج 365" أن زوج السيدة تقدم بشكوى رسمية للشرطة ضد الرجل، إذ سجل بلاغًا رسميًا لدى شرطة جنوب الدمام بغرض متابعة القضية.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن الحادثة وقعت مساء (الأربعاء) الماضي مابين الساعة 10:00 و 10:30، أثناء تواجد زوج السيدة في إحدى المستشفيات الأهلية بالدمام وذهاب السيدة إلى مركز التسوق المجاورة للمستشفى الأهلي، حينها دخل الرجل للمركز و تعرض للسيدة جنسياً.

وناشد زوج السيدة الجميع بإيصال قضية التحرش بزوجته عبر حسابه في «توتير» بقوله (تكفون وصلوها للنائب العام )، حيث قام بإطلاق سلسلة تغريدات تحت عنوان ( تحرش جنسي بفتاة الدمام ).

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وقد بدأت المملكة العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة، حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن ما لا يزيد عن عامين و غرامة مالية لا تزيد عّم 100 الف ريال، بالاضافة لذلك فان النظام يعاقب كل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد عن 5 سنوات و غرامة مالية لا تزيد عن 300 الف ريال.

ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش و الحيلولة دون وقوعها و تطبيق العقوبة على مرتكبيها و حماية المجنى عليهم، بالإضافة إلى أن النظام يحفظ حق الجهات المختصة.

وكانت شرطة الشرقية قد ألقت القبض على متحرش فتاة الخبر مساء أمس ( الجمعة ).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بتصرفات غير لائقه تجاه امرأة تقود مركبتها بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم بحق كل من يخالفها