‏⁧‫النائب العام‬⁩ يوجه بالقبض على متحرش بفتاة أثناء تسوقها في محل تجاري

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وجه النائب العام سعود المعجب بسرعة القبض على متحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحالّ التجارية، بعد التثبت من مقطع فيديو متداول وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة وجه النائب العام سعود المعجب بسرعة القبض على متحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحالّ التجارية، بعد التثبت من مقطع فيديو متداول وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحالّ التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة. والنيابة العامة ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.



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