شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الوطني للعمليات الأمنية» يحذر من أمطار غزيرة على منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية تنيهاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاء عن مجاري السيول والأودية.

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية تنيهاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاء عن مجاري السيول والأودية.

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