جامعة الطائف تطلق منصة "مهارات"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف

دشن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، منصة التدريب عن بعد "مهارات"، وهي منصة إلكترونية أسستها الجامعة للإسهام في تنمية المهارات العلمية والمهنية لمنسوبيها وطلابها وبقية أفراد المجتمع، وذلك في إطار الحراك الأكاديمي والمجتمعي التي تشهده الجامعة.

ويأتي إطلاق مشروع منصة "مهارات" ضمن برنامج "الجامعة القدوة"، الهادف إلى تقديم نموذج للمؤسسة التعليمية القدوة، من خلال تبني العديد من المشروعات والمبادرات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بقدرات منسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع.

وتسعى جامعة الطائف عبر إطلاق منصة "مهارات" إلى الإسهام في تنمية المهارات العلمية والمهنية لمنسوبيها عبر تقديم محتوى نوعي في بيئة إلكترونية ذكية، معتمدة في ذلك على استراتيجيات التعليم المحفزة والحديثة بما يتوافق مع خطط التحول والتطوير لجوانب العملية التعليمية كافة بالمملكة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وطبيعة المجتمع السعودي.

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وتهدف منصة "مهارات" إلى تنمية وزيادة حصيلة الطالب المعرفية في مجال تخصصه الدراسي، من خلال الانضمام لمقررات ذات علاقة بما يدرسه في الجامعة، إضافة إلى إثراء المحتوى العربي على الإنترنت لنشر المعرفة في المجتمعات العربية عبر إتاحة المشاركة في المنصة لغير منسوبي الجامعة كخدمة مجتمعية.

وتتميز منصة "مهارات" بمجموعة من الخصائص المبنية على توظيف أحدث التقنيات التي تميزها عن غيرها من المنصات الإلكترونية الأخرى، ومنها : تنوع طرق التسجيل بالمنصة من خلال الربط التلقائي مع الدليل النشط لمنسوبي الجامعة أو التسجيل الذاتي عبر البريد الإلكتروني أو التسجيل اليدوي، وكذلك تنوع طرق الالتحاق بالمقررات من خلال الالتحاق الذاتي أو اليدوي أو من خلال كود التحقق.

كما تتميز المنصة بتنوع وسهولة طرق بناء المحتوى وفقًا لاستراتيجيات التعليم الحديثة، من خلال التعليم التحفيزي باستخدام (Gamification tools)، والتعليم التفاعلي، والتعليم التكيفي، وكذلك تنوع أساليب التقويم داخل المقرر من خلال الاختبارات، والتكليفات، والتقويم الذاتي وتقويم الأقران، والمحتوى والأنشطة التفاعلية، وإصدار الشهادات تلقائيًا مع التحقق من صحتها من خلال إصدار أنواع مختلفة من الشهادات (إتمام، اجتياز، حضور)، والتحقق من صحة الشهادات باستخدام (Code QR)، والتحكم في معايير استحقاق الشهادة.

وتصنف المقررات الدراسية في المنصة إلى ستة أقسام، تشمل: مهارات، مركز اللغة الإنجليزية، مهارات عامة، ثقافة عامة، التقوية الافتراضية، ورفع كفاءة منسوبي جامعة الطائف.

وجرى تدشين منصة مهارات في حضور وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن بن عوض الأسمري، وعدد من عمداء الكليات والعمادات، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بشطري الطلاب والطالبات بالجامعة.