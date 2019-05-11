مشروع "إفطار ودعوة" بتعاوني العقيق يستقبل أكثر من 700 صائم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الباحة

استقبل مشروع " إفطار ودعوة" لإفطار الصائمين الذي يشرف عليه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة العقيق، أكثر من 700 صائم منّذ بداية شهر رمضان, وذلك بجامع السعدون.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب علي بن مشرع الغامدي أن هذا المشروع المقام يهدف إلى القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية وبناء الشراكات الفاعلة مع أفراد المجتمع ومؤسساته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تكوين مجتمع حيوي.

وأضاف أن المكتب دأب على تنظيم مشروع "إفطار ودعوة" الخيري الذي يتضمن إقامة الدروس الرمضانية بعدة لغات، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة دعوية وعلمية، وتسيير رحلات عمرة للجاليات, والمسلمين الجدد.