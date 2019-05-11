مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا و عموم المدن الألبانية.