600 سلة غذائية لـ"سعادة أهالينا" في الرياض وجدة والدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت مبادرة "سعادة أهالينا" التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا)، من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

حيث تهدف الحملة إلى إدخال السعادة على فئات متعددة من شرائح المجتمع والتي تزامنت في انطلاقها مع بداية الشهر الفضيل، حيث تشتمل على حزمة متنوعة من الأنشطة التطوعية المتنوعة، منها توزيع سلال غذائية على مئات الأسر المتعففة، بالإضافة إلى تقديم وجبات السحور لعمال النظافة وحراس العمائر، وإقامة حفلات إفطار جماعي للأيتام وكبار السن، علاوة على حملات تنظيف المساجد وتعطيرها.

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وتتواصل مبادرة "سعادة أهالينا" في المدن الثلاث بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، منها مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالرياض، وجمعية أصدقاء المجتمع بجدة، ودار الخير فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، لتساهم جميعها في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وهي إضفاء السعادة على الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

ومن جانبها عبرت رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي بسمة الجوهري، عن سعيهم المستمر في هذه الحملة إلى مشاركة موظفي البنك من المتطوعين بأعمال اجتماعية متنوعة تستهدف أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع،

وأضافت "توفقنا في هذا الشهر الفضيل بإطلاق حملة "سعادة أهالينا" للعام الثاني على التوالي والتي تشتمل في مرحلتها الأولى التي تزامنت مع شهر رمضان على أنشطة تطوعية متنوعة تتواءم مع طبيعة الشهر الفضيل .

مؤكدة على أن الحملة ستواصل انشطته التطوعية بعد شهر رمضان لتغطي عدد أكبر من مدن السعودية.