السعودية | رحيل المسنة "عاشقة النصر".. وماجد عبدالله ينعاها

شكرا لقرائتكم رحيل المسنة "عاشقة النصر".. وماجد عبدالله ينعاها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى جمهور نادي النصر السعودي، والرياضيون بمختلف ميولهم، المسنة النصراوية "أم عبدالعزيز" التي توفيت بعد معاناة مع المرض ألزمتها السرير.

وتداول نشطاء على "تويتر" خبر وفاتها مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما أعاد بعضهم لقطات لها وهي تتوشح بشعار النصر، وتحرص على حضور مبارياته، لتشجيع الفريق.

كما تعتبر أم عبدالعزيز التي تشجع النصر منذ 40 عاماً، أيقونة في المحبة والانتماء والحضور لمباريات فريقها بالملعب، وتربط رأسها بشال النصر، فيما تلف عصاها التي تتوكأ عليها باللونين الأصفر والأزرق.

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وكان ابنها قد غرد منذ بداية رمضان بتغريدة كتب فيها: "إخواني خواتي ادعو لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل، ‏أرجو أن تدعو فهي مريضة ولا أملك لها إلا الدعاء، ‏وأتمنى منكم الدعاء لها بالشفاء، فدعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة".

لكنه مساء الجمعة أعلن خبر وفاتها بتغريدة أخرى كتب فيها: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله أمي، أسأل الله أن يثبتها عند السؤال، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيصلى عليها بجامع الراجحي بعد صلاة الجمعة".

إلى ذلك، نعى لاعب النصر الدولي ماجد عبدالله، على حسابه في تويتر، المشجعة الشهيرة، كما قام بزيارة عائلتها في منزلهم لتقديم واجب العزاء.

وكتب ماجد عبدالله على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الأخت أم عبدالعزيز النصراوية، التي وافتها المنية، وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها".