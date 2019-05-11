محمد بن مسعود - الدمام - مركز العمليات الأمنية: وقع في ظلم ونتج عنه عدد من الإصابات باشرت الجهات الأمنية، قبل قليل، حادث اصطدام 4 مركبات على طريق الطائف- الرياض. وقال مركز العمليات الأمنية 911: إن حادث اصطدام وقع بين أربع مركبات على طريق الرياض- الطائف في ظلم، ونتج عنه عدة إصابات، وباشرته الجهات الأمنية. اصطدام 4 مركبات على طريق الطائف- الرياض والجهات الأمنية تباشر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11 باشرت الجهات الأمنية، قبل قليل، حادث اصطدام 4 مركبات على طريق الطائف- الرياض. وقال مركز العمليات الأمنية 911: إن حادث اصطدام وقع بين أربع مركبات على طريق الرياض- الطائف في ظلم، ونتج عنه عدة إصابات، وباشرته الجهات الأمنية. Advertisements 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 03:52 PM مركز العمليات الأمنية: وقع في ظلم ونتج عنه عدد من الإصابات مركز العمليات الأمنية: وقع في ظلم ونتج عنه عدد من الإصابات باشرت الجهات الأمنية، قبل قليل، حادث اصطدام 4 مركبات على طريق الطائف- الرياض. وقال مركز العمليات الأمنية 911: إن حادث اصطدام وقع بين أربع مركبات على طريق الرياض- الطائف في ظلم، ونتج عنه عدة إصابات، وباشرته الجهات الأمنية. ، اصطدام 4 مركبات على طريق الطائف- الرياض والجهات الأمنية تباشر ،

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