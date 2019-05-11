، شاهد من داخل "هواوي".. هكذا يعمل الموظفون وينامون ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كشف تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية، اليوم السبت، حال موظفي مركز الأبحاث والتطوير الخاصة بشركة "هواوي" الصينية، حيث يضطرون للنوم في مكاتبهم، ويتحملون نوبات عمل ليلية شاقة.
ووفق الصحيفة البريطانية فإن المركز الذي بلغت تكلفة تشييده 1.5 مليار دولار، يعمل فيه 30 ألف شخص، ويمتد على مساحة أكبر من حديقة هايد بارك في لندن.
ومن بين الصور التي نشرتها "صن"، موظفون شباب يعملون بجد في خطوط الإنتاج، بينما أظهرت لقطة أخرى طابوراً منهم بانتظار وجبة طعام.
ويعرف المركز الذي يقع عند بحيرة سونغشان قرب دونغوان باسم "أوكس هورن كامبس"، وقد تم اختياره في الصين؛ نظراً للتكلفة المتواضعة للأيدي العاملة هناك، وهو ما عبر عنه رئيس "هواوي" رن تشنغ فاي بالقول: "تتحول الشركات إلى أماكن تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة؛ لأن التكاليف المرتفعة ستدمّر القدرة التنافسية لشركتك".
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية بعد موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على السماح لهواوي بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة، حيث يرون أن هذه الخطوة قد تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.
شاهد من داخل "هواوي".. هكذا يعمل الموظفون وينامونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
كشف تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية، اليوم السبت، حال موظفي مركز الأبحاث والتطوير الخاصة بشركة "هواوي" الصينية، حيث يضطرون للنوم في مكاتبهم، ويتحملون نوبات عمل ليلية شاقة.
ووفق الصحيفة البريطانية فإن المركز الذي بلغت تكلفة تشييده 1.5 مليار دولار، يعمل فيه 30 ألف شخص، ويمتد على مساحة أكبر من حديقة هايد بارك في لندن.
ومن بين الصور التي نشرتها "صن"، موظفون شباب يعملون بجد في خطوط الإنتاج، بينما أظهرت لقطة أخرى طابوراً منهم بانتظار وجبة طعام.
ويعرف المركز الذي يقع عند بحيرة سونغشان قرب دونغوان باسم "أوكس هورن كامبس"، وقد تم اختياره في الصين؛ نظراً للتكلفة المتواضعة للأيدي العاملة هناك، وهو ما عبر عنه رئيس "هواوي" رن تشنغ فاي بالقول: "تتحول الشركات إلى أماكن تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة؛ لأن التكاليف المرتفعة ستدمّر القدرة التنافسية لشركتك".
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية بعد موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على السماح لهواوي بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة، حيث يرون أن هذه الخطوة قد تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:35 PM
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:42 PM
بلغت تكلفة المركز 1.5 مليار دولار ويعمل فيه 30 ألف شخص
كشف تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية، اليوم السبت، حال موظفي مركز الأبحاث والتطوير الخاصة بشركة "هواوي" الصينية، حيث يضطرون للنوم في مكاتبهم، ويتحملون نوبات عمل ليلية شاقة.
ووفق الصحيفة البريطانية فإن المركز الذي بلغت تكلفة تشييده 1.5 مليار دولار، يعمل فيه 30 ألف شخص، ويمتد على مساحة أكبر من حديقة هايد بارك في لندن.
ومن بين الصور التي نشرتها "صن"، موظفون شباب يعملون بجد في خطوط الإنتاج، بينما أظهرت لقطة أخرى طابوراً منهم بانتظار وجبة طعام.
ويعرف المركز الذي يقع عند بحيرة سونغشان قرب دونغوان باسم "أوكس هورن كامبس"، وقد تم اختياره في الصين؛ نظراً للتكلفة المتواضعة للأيدي العاملة هناك، وهو ما عبر عنه رئيس "هواوي" رن تشنغ فاي بالقول: "تتحول الشركات إلى أماكن تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة؛ لأن التكاليف المرتفعة ستدمّر القدرة التنافسية لشركتك".
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية بعد موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على السماح لهواوي بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة، حيث يرون أن هذه الخطوة قد تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.
، شاهد من داخل "هواوي".. هكذا يعمل الموظفون وينامون ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من داخل "هواوي".. هكذا يعمل الموظفون وينامون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.