، الخرج.. إغلاق 81 محلاً مخالفاً ومصادرة مواد غذائية غير صالحة ،

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أغلقت بلدية محافظة الخرج 81 محلاً مختلف النشاط، بعد ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة والتخزين ووجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك ضمن جولات بلدية الخرج الرقابية المكثفة التي تستهدف بها المحال الغذائية والبوفيهات والمطاعم المعنية بالصحة العامة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وشملت المطاعم التي تقرر إغلاقها عدداً من المطاعم ومحالّ بيع اللحوم والمواد الغذائية وكذلك الخضراوات.
وتم ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية التالفة غير الصالحة للاستخدام، ومصادرة أدوات نظافة منتهية الصلاحية، وملاحظة سوء نظافة وتخزين في عدد من المستودعات الغذائية.
وأكد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن هذه الحملة ستواصل أعمالها خلال شهر رمضان المبارك؛ لتحقيق الأهداف المرسومة لها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وأضاف: البلدية قامت بتطبيق كل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة بالحد الأعلى، كما صادرت مصادرة جميع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأتلفت جميع المواد الغذائية المضبوطة.
الخرج.. إغلاق 81 محلاً مخالفاً ومصادرة مواد غذائية غير صالحةعبدالسلام العنزي الخليج 365 2019-05-11
أغلقت بلدية محافظة الخرج 81 محلاً مختلف النشاط، بعد ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة والتخزين ووجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك ضمن جولات بلدية الخرج الرقابية المكثفة التي تستهدف بها المحال الغذائية والبوفيهات والمطاعم المعنية بالصحة العامة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وشملت المطاعم التي تقرر إغلاقها عدداً من المطاعم ومحالّ بيع اللحوم والمواد الغذائية وكذلك الخضراوات.
وتم ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية التالفة غير الصالحة للاستخدام، ومصادرة أدوات نظافة منتهية الصلاحية، وملاحظة سوء نظافة وتخزين في عدد من المستودعات الغذائية.
وأكد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن هذه الحملة ستواصل أعمالها خلال شهر رمضان المبارك؛ لتحقيق الأهداف المرسومة لها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وأضاف: البلدية قامت بتطبيق كل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة بالحد الأعلى، كما صادرت مصادرة جميع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأتلفت جميع المواد الغذائية المضبوطة.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:31 PM
خلال جولات الفرق الرقابية و"البكيري": طبّقنا العقوبات بحق المخالفين
أغلقت بلدية محافظة الخرج 81 محلاً مختلف النشاط، بعد ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة والتخزين ووجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك ضمن جولات بلدية الخرج الرقابية المكثفة التي تستهدف بها المحال الغذائية والبوفيهات والمطاعم المعنية بالصحة العامة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وشملت المطاعم التي تقرر إغلاقها عدداً من المطاعم ومحالّ بيع اللحوم والمواد الغذائية وكذلك الخضراوات.
وتم ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية التالفة غير الصالحة للاستخدام، ومصادرة أدوات نظافة منتهية الصلاحية، وملاحظة سوء نظافة وتخزين في عدد من المستودعات الغذائية.
وأكد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن هذه الحملة ستواصل أعمالها خلال شهر رمضان المبارك؛ لتحقيق الأهداف المرسومة لها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وأضاف: البلدية قامت بتطبيق كل العقوبات والغرامات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة بالحد الأعلى، كما صادرت مصادرة جميع المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأتلفت جميع المواد الغذائية المضبوطة.
، الخرج.. إغلاق 81 محلاً مخالفاً ومصادرة مواد غذائية غير صالحة ،
المصدر : الخليج 365
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