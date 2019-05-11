، شاهد من الأفلاج.. طفل يوزع وجبات الإفطار تحت زخات الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهالي المحافظة يشاركون في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان

ظهرت، يوم أمس، صورة لأحد أطفال محافظة الأفلاج وهو يقوم بتوزيع وجبة الإفطار على المارة تحت زخات المطر.

وتشهد محافظة الأفلاج مشاركة الكثير من الأهالي في الأعمال التطوعية والالتحاق بالفرق التطوعية من خلال عدد من لجان التنمية والجمعيات.

ويوزع "الإفطار السيار" أكثر من 900 وجبة إفطار يومياً عن طريق عدد من الفرق مثل "بناء وإخاء"، بالإضافة إلى مشروع "رمضان أمان" في الأفلاج، حيث يتم توزيع وجبة إفطار على عابري الطرقات العامة والرئيسة بالمحافظة.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد دشّنت أعمال فريق بناء التطوعي قبل تشكل العديد من الفرق التطوعية بالمحافظة.