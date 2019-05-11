- 1/3
- 2/3
- 3/3
ظهرت، يوم أمس، صورة لأحد أطفال محافظة الأفلاج وهو يقوم بتوزيع وجبة الإفطار على المارة تحت زخات المطر.
وتشهد محافظة الأفلاج مشاركة الكثير من الأهالي في الأعمال التطوعية والالتحاق بالفرق التطوعية من خلال عدد من لجان التنمية والجمعيات.
ويوزع "الإفطار السيار" أكثر من 900 وجبة إفطار يومياً عن طريق عدد من الفرق مثل "بناء وإخاء"، بالإضافة إلى مشروع "رمضان أمان" في الأفلاج، حيث يتم توزيع وجبة إفطار على عابري الطرقات العامة والرئيسة بالمحافظة.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد دشّنت أعمال فريق بناء التطوعي قبل تشكل العديد من الفرق التطوعية بالمحافظة.
شاهد من الأفلاج.. طفل يوزع وجبات الإفطار تحت زخات الأمطارمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-11
ظهرت، يوم أمس، صورة لأحد أطفال محافظة الأفلاج وهو يقوم بتوزيع وجبة الإفطار على المارة تحت زخات المطر.
وتشهد محافظة الأفلاج مشاركة الكثير من الأهالي في الأعمال التطوعية والالتحاق بالفرق التطوعية من خلال عدد من لجان التنمية والجمعيات.
ويوزع "الإفطار السيار" أكثر من 900 وجبة إفطار يومياً عن طريق عدد من الفرق مثل "بناء وإخاء"، بالإضافة إلى مشروع "رمضان أمان" في الأفلاج، حيث يتم توزيع وجبة إفطار على عابري الطرقات العامة والرئيسة بالمحافظة.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد دشّنت أعمال فريق بناء التطوعي قبل تشكل العديد من الفرق التطوعية بالمحافظة.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:14 PM
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:42 PM
أهالي المحافظة يشاركون في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان
ظهرت، يوم أمس، صورة لأحد أطفال محافظة الأفلاج وهو يقوم بتوزيع وجبة الإفطار على المارة تحت زخات المطر.
وتشهد محافظة الأفلاج مشاركة الكثير من الأهالي في الأعمال التطوعية والالتحاق بالفرق التطوعية من خلال عدد من لجان التنمية والجمعيات.
ويوزع "الإفطار السيار" أكثر من 900 وجبة إفطار يومياً عن طريق عدد من الفرق مثل "بناء وإخاء"، بالإضافة إلى مشروع "رمضان أمان" في الأفلاج، حيث يتم توزيع وجبة إفطار على عابري الطرقات العامة والرئيسة بالمحافظة.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد دشّنت أعمال فريق بناء التطوعي قبل تشكل العديد من الفرق التطوعية بالمحافظة.
، شاهد من الأفلاج.. طفل يوزع وجبات الإفطار تحت زخات الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من الأفلاج.. طفل يوزع وجبات الإفطار تحت زخات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.