محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال الشهر المبارك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان. وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمركز، على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية. لليوم الخامس.. إغاثي الملك سلمان يوزع السلال الرمضانية في ألبانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-11 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان. وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمركز، على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية. Advertisements 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 03:05 PM بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال الشهر المبارك بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال الشهر المبارك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان. وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمركز، على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية. ، لليوم الخامس.. إغاثي الملك سلمان يوزع السلال الرمضانية في ألبانيا ،

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