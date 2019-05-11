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قال محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، اليوم السبت، إن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أضاف: إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشدداً على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.
وأوضح: "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفاً "مليشيا الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل".
وقال "الإرياني" إن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به". الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: "مسرحية هزلية"
محافظ الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: "مسرحية هزلية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
قال محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، اليوم السبت، إن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أضاف: إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشدداً على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.
وأوضح: "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفاً "مليشيا الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل".
وقال "الإرياني" إن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به". الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: "مسرحية هزلية"
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
03:03 PM
قال: المليشيا معروفة بأساليبها في المرواغة على تنفيذ الاتفاقيات
قال محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، اليوم السبت، إن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أضاف: إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشدداً على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.
وأوضح: "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفاً "مليشيا الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل".
وقال "الإرياني" إن "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به". الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: "مسرحية هزلية"
، محافظ الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: "مسرحية هزلية" ،
المصدر : الخليج 365
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