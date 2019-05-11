، "الحصيني" يتوقع: أمطار رعدية على الباحة تمتد للرياض ،

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً من السحب الرعدية الممطرة سوف تؤثر على الباحة وعسير، وتمتد حتى العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع توسع السحب الرعدية الممطرة لتشمل مناطق: الباحة وعسير والطائف، ثم تمتد شمال شرق حتى العاصمة الرياض. تنبيه لقائدي المركبات من الغبار.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم)، ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
"الحصيني" يتوقع: أمطار رعدية على الباحة تمتد للرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً من السحب الرعدية الممطرة سوف تؤثر على الباحة وعسير، وتمتد حتى العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع توسع السحب الرعدية الممطرة لتشمل مناطق: الباحة وعسير والطائف، ثم تمتد شمال شرق حتى العاصمة الرياض. تنبيه لقائدي المركبات من الغبار.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم)، ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
02:19 PM
تشمل عسير والطائف.. وقال: تنبيه لقائدي المركبات من الغبار
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً من السحب الرعدية الممطرة سوف تؤثر على الباحة وعسير، وتمتد حتى العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع توسع السحب الرعدية الممطرة لتشمل مناطق: الباحة وعسير والطائف، ثم تمتد شمال شرق حتى العاصمة الرياض. تنبيه لقائدي المركبات من الغبار.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم)، ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
، "الحصيني" يتوقع: أمطار رعدية على الباحة تمتد للرياض ،
المصدر : الخليج 365
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