ضبط 3.1 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.. وترحيل نحو 781 ألفاً منهم

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 من شهر صفر 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت حتى نهاية أمس (الخميس) الرابع من شهر رمضان الجاري عن ضبط نحو 3 ملايين و118 ألف مخالف. وجاء في تفاصيل الخبر أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة بلغ 3.117743 مخالفاً، منهم 2428821مخالفاً لنظام الإقامة، و 481293 مخالفاً لنظام العمل، و 207629 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 52067 شخصاً، 49 % منهم يمنيو الجنسية، و 48 % إثيوبيو الجنسية، و 3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2227 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3811 شخصاً. وبلغ عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1289 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1258 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 31 سعودياً. وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 457254 مخالفاً، وإحالة 418944 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 528363 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 781314 مخالفاً.