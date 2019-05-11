تعرف على أسعار باقات حج الداخل لهذا العام

استعدادا لموسم الحج القادم، كشفت وزارة الحج والعمرة عن أسعار باقات الحج لمؤسسات الداخل والتي تضمنت أربع باقات أساسية تشتمل على عدة فئات.

الباقات الاقتصادية

يختلف سعر السبع فئات في الباقة “اقتصادي1” وفقا للخدمات التي تشتمل عليها وتضمنها لخدمة القطار أم لا، حيث يتراوح سعرها ما بين 3947 ريالا إلى 4574 ريالا، أما باقة “اقتصادي 2” فيبلغ سعرها 3465 ريالا.

باقات الضيافة

تشتمل باقة “ضيافة 1” على سبع فئات تتراوح أسعارها ما بين 7561 ريالا إلى 8161 ريالا، في حين تتراوح أسعار باقة “ضيافة 2” ما بين 7310 ريالات وتصل إلى 7910 ريالات.أما باقة “ضيافة 3” فتتراوح أسعارها من 6508 ريالات وتصل إلى 7108 ريالات، في حين تبدأ أسعار باقة “ضيافة 4” من 5708 ريال وتصل إلى 6308 ريالات.

تكلفة أبراج منى

وتصل تكلفة إقامة الحاج الواحد في أبراج منى 11905 ريالات، كما بدأت وزارة الحج والعمرة في عملية التخصيص لمخيمات شركات ومؤسسات الحج.