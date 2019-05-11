ذوو شهداء ومصابي الحد الجنوبي يثمّنون رعاية القيادة لهم

نظَّم مركز النشاط الاجتماعي بالجعدية، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة، حفل الإفطار الرمضاني الثاني لتكريم أبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي، بحضور المحافظ عبدالله بن محمد الريثي.

وشهد الحفل كلمات لأبناء الشهداء، أكّدوا خلالها اعتزازهم وفخرهم الكبير بما قدمه آباؤهم وإخوانهم الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، الذين قدّموا أرواحهم للدفاع عن الوطن الغالي، والحفاظ على مقدساته وأمنه ومكتسباته ووحدته، مثمنين للقيادة الرشيدة الرعاية والدعم والاهتمام بأبناء الشهداء، ودور مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع في تنظيم البرامج والأنشطة، التي تعنى بأسر الشهداء وأبنائهم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

بدوره، ثمّن محافظ أحد المسارحة، في كلمته، الجهود العظيمة التي يبذلها الأبطال المرابطون في الحد الجنوبي للذود عن تراب الوطن، الذين يسطّرون أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية ليعيش الوطن في أمن وأمان، سائلًا الله تعالى أن يحفظ للوطن أمنه وأمانه وقيادته الرشيدة، وأن يكتب النصر والتمكين للجنود البواسل، وأن يتقبل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويُكتب الشفاء العاجل للمصابين.

وأشاد بالدور الاجتماعي للجنة التنمية الاجتماعية ومراكز النشاط في خدمة المجتمع، وتقديم البرامج الفاعلة التي تهتم بالجنود المرابطين والشهداء والمصابين وذويهم، فيما جرى تكريم أبناء الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي من أبناء المحافظة والداعمين للحفل.