سفير خادم الحرمين بالرباط يلتقي المدير العامّ للأمن الوطني المغربي

بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، بزيارة المدير العامّ للأمن الوطني، المدير العامّ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، عبداللطيف الحموشي.
وخلال اللقاء الذي تم في مكتب الحموشي بالرباط، تباحث الجانبان العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون، والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.
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