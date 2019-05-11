«حادث السحور» يودي بحياة رب أسرة وزوجته وابنتيه بالداير

تسببت شاحنة وطريق مظلم في محافظة الداير شرق منطقة جازان، في وفاة رجل وزوجته وابنتيهما فيما نجت اثنتان أخريان، وذلك قبل موعد السحور بدقائق، إذ اصطدمت سيارة العائلة بشاحنة كانت تسير على طريق بدوة الدائري بالداير، وكانت أنوارها الخلفية - بحسب شهود عيان – معطلة، والطريق ليس به إنارة.

وبينما كانت الأسرة تحاول الوصول إلى منزلها لتناول وجبة السحور كان أجلهم بانتظارهم تحت عجلات الشاحنة؛ لتبقى ابنتان يعتصرهما ألم الفقد وفجيعة كابوس الظلام في ذلك الطريق الذي حصد أرواح ذويهما وبدد سعادتهما.

وكان مستشفى بني مالك العام قد استقبل عند الساعة (٣:٣٠) فجر اليوم السبت، عددًا من الحالات، اتضح وفاة أربعة من أسرة واحدة، فيما باشر الحادث فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر و المرور.