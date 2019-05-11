السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ألبانيا



فلورا 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية

// انتهى //

14:46ت م

0039



فلورا 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جهورية ألبانيا، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا و عموم المدن الألبانية.// انتهى //14:46ت م0039

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