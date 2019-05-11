السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يرعى غداً الحفل السنوي لجمعية ترميم الخيرية



الدمام 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء غدٍ، الحفل السنوي لجمعية ترميم الخيرية، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل، مؤكداً أن هذه الرعاية هي إستمراراً لدعم سموه للجمعية وأنشطتها.

وأضاف بأنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، كما سيشرف سموه توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعي والهيئة

// انتهى //

14:25ت م

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الدمام 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء غدٍ، الحفل السنوي لجمعية ترميم الخيرية، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل، مؤكداً أن هذه الرعاية هي إستمراراً لدعم سموه للجمعية وأنشطتها.وأضاف بأنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، كما سيشرف سموه توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعي والهيئة السعودية للمهندسين وشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده الداعمين للجمعية، إضافة لعرض ما تحقق من انجازات خلال العام الماضي.// انتهى //14:25ت م0035

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