السعودية اليوم / جامعة نجران تشارك بـ 16 جوالاً لخدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان



نجران 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

تُشارك جوالة جامعة نجران خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بفريق كشفي يضم 16 جوالاً، لتقديم العديد من البرامج والخدمات للمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.

وتقدم الجامعة خدماتها من خلال معسكر الخدمة العامة للمعتمرين، لمساندة الجهات الأخرى في أعمال العمرة واستقبال ضيوف الرحمن وارشادهم ومساعدة كبار السن.

وتأتي هذه المشاركة ضمن المشاركات السنوية التي تحرص عليها الجامعة من خلال الجوالة في خلال شهر رمضان وموسم الحج.

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14:21ت م

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