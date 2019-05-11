السعودية اليوم / الفهد: الخبرات التراكمية لجمعية الكشافة تًسهم في تقديم خدمات أفضل للمعتمرين والزوار



مكة المكرمة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن النجاحات المتتالية للكشافة السعودية في موسم العمرة بشهادة القطاعات الحكومية التي تعمل معها الجمعية من شركاء النجاح جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، ثم التخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي ، والاحساس بحب وطنهم واداء المهام الموكلة لهم .

وأفاد الدكتور الفهد أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعددٍ من قطاعات الدولة المعنية بخدمة المعتمرين حققت المساهمة الايجابية التي ينشدها الجميع من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات وفق اتفاقيات تمت بعد عدة اجتماعات على مدار العام ، مبيناً ان الجمعية تركز عام بعد عام على الجانب التقني وتتوسع فيه وتساير التطور الحاصل في ذلك الشأن حيث نعيش في عصر تتحكم فيه متغيرات كثيرة ، ومن أبرزها قاعدة بيانات منسوبيها.

وأعـد الفهد ما تقوم به الجمعية في خدم المعتمرين والزوار ما هو إلى امتداد لما سخرته المملكة من امكانات وطاقات بشرية ومادية من اجل المعتمرين والزوار الذين يفدون الى مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل حدب وصوب لينعموا بتسهيلات تجعلهم يؤدون ما قدموا من اجله بيسر وسهولة في جو ايماني وروحاني.

// انتهى //

13:51ت م

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مكة المكرمة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن أعمال معسكرات خدمة المعتمرين والزوار في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة تتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وذلك في رفع عدد المتطوعين لتقديم تلك الخدمة التي اثبتتها المؤشرات بالحج والعمرة في تقارير الأعوام الماضية ، والمباشرة للعمل هذا العام بالحرمين الشريفين.وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن النجاحات المتتالية للكشافة السعودية في موسم العمرة بشهادة القطاعات الحكومية التي تعمل معها الجمعية من شركاء النجاح جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، ثم التخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي ، والاحساس بحب وطنهم واداء المهام الموكلة لهم .وأفاد الدكتور الفهد أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعددٍ من قطاعات الدولة المعنية بخدمة المعتمرين حققت المساهمة الايجابية التي ينشدها الجميع من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات وفق اتفاقيات تمت بعد عدة اجتماعات على مدار العام ، مبيناً ان الجمعية تركز عام بعد عام على الجانب التقني وتتوسع فيه وتساير التطور الحاصل في ذلك الشأن حيث نعيش في عصر تتحكم فيه متغيرات كثيرة ، ومن أبرزها قاعدة بيانات منسوبيها.وأعـد الفهد ما تقوم به الجمعية في خدم المعتمرين والزوار ما هو إلى امتداد لما سخرته المملكة من امكانات وطاقات بشرية ومادية من اجل المعتمرين والزوار الذين يفدون الى مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل حدب وصوب لينعموا بتسهيلات تجعلهم يؤدون ما قدموا من اجله بيسر وسهولة في جو ايماني وروحاني.// انتهى //13:51ت م0030

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