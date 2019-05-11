السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تنفذ البرنامج السنوي لإفطار صائم في باكستان



إسلام آباد 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

دشن المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في إسلام آباد البرنامج السنوي لإفطار صائم في جمهورية باكستان الإسلامية وإقليم كشمير الحرة، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها الرابطة عبر هيئاتها حول العالم لخدمة الإنسانية.

وثمن معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر مكتب الرابطة بإسلام آباد ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة من جهود مستمرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في باكستان.

واشاد بالدور المهم الذي تؤديه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.

من جانبه عبر السفير المالكي عن تقديره لبرنامج إفطار الصائم الذي تنظمه الرابطة، موضحا أنه من البرامج السنوية التي تحرص الرابطة على تنفيذها كل عام مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين من الأخوة الباكستانيين، ويأتي استكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدم استشعارا للواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

من جهته قال مدير عام مكتب رابطة العالم الإسلامي ومدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان سعد بن مسعود الحارثي: إننا نتشرف اليوم بتدشين مشروع برنامج سلال الخير الرمضانية ضمن البرامج التي تنفذها الرابطة سنوياً عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بتوجيهات من معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وبيّن أن البرنامج عبارة عن (4700) سلة غذائية متكاملة يستفيد منها الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل في مناطق مختلفة من أقاليم جمهورية باكستان الإسلامية حيث تم اختيار المستفيدين وفق مسح ميداني بمهنية عالية وذلك بتوجيه مباشر من معالي الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، مؤكداً أن ما تقدمه الرابطة يأتي بدعم وعطايا وإحسان أيادي المجتمع السعودي. // انتهى //

13:49ت م

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