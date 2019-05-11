السعودية اليوم / محافظ بلجرشي يشارك بمشروع "رمضان أمان"



الباحة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

شارك محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم أمس, في مشروع "رمضان أمان", الذي تنظمه مؤسسة شباب خير أمه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور, حيث يتضمن المشروع توزيع وجبات إفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المرورية قبل الآذان.

وأعرب أبوخشيم عن سعادته بالمشاركة في المشروع الذي يهدف إلى التوعية المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة خاصة وقت الإفطار.

ودعا محافظ بلجرشي المتطوعين المشاركين في المشروع إلى اتباع ارشادات السلامة عند توزيع الوجبات واستشعار الأجر والمثوبة في الشهر الكريم, مقدمًا شكره للجميع على جهودهم المبذولة في إنجاح وتنظيم هذا المشروع الذي يهدف إلى التوعية بالسلامة المرورية، سائلاً الله تعالى السلامة والأجر للجميع.

من جانبه أكد مدير المشروع بالباحة عبدالعزيز العاتي بأن منذُ انطلاق المشروع تم توزيع أكثر من 1600 وجبة إفطار صائم بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي.

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13:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.