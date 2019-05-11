السعودية اليوم / "أتاريك" الطائف بسوق البلد بالمنطقة التاريخية



الطائف 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

تنظم غرفة الطائف يوم الأربعاء القادم فعالية "أتاريك" في سوق البلد بالمنطقة التاريخية.

وتسلط أتاريك وبالتنسيق مع لجنة السياحة والترفيه بالغرفة الضوء على العديد من الجوانب التراثية والثقافية، إلى جانب إبراز أهمية المكانة التاريخية للمدينة إنسانا ومكاناً.

وسيشارك في الفعالية العديد من الأدباء، الذين سيتحدثون عن الطائف من خلال عدة مواضيع وحوارات على مدار الفعالية.

يذكر أن المهرجان يتضمن سوقا للآكلات الشعبية، وشارع المصورين، وأيامنا الحلوة، ومعرض للملبوسات الحجازية، وفطور رمضان، ومركاز القهوة، الحكواتي.

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13:43ت م

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