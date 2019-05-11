السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص بغارة لطائرة أمريكية قرب الحدود الباكستانية الأفغانية



إسلام آباد 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء غارة صاروخية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار فجر اليوم على مجمع سكني على الجانب الأفغاني من الحدود مع باكستان.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن الطائرة الأمريكية استهدفت معقلاً لحركة طالبان باكستان، في بلدة "لمن" الحدودية الواقعة بإقليم بكتيكا الأفغاني المحاذي لباكستان.

وأضافت أن القتلى ينتمون إلى فصيل "حافظ جول بهادر" التابع لحركة طالبان باكستان المحظورة، وبينهم أحد قادة الفصيل يدعى أسد الله.

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13:21ت م

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