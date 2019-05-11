شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحديدة عن انسحاب الحوثيين: لا يمكن أن نقبل بهذه المسرحية والان مع التفاصيل

قال محافظ الحديدة الحسن الطاهر، السبت، إنه لا يمكن أن نقبل بهذه المسرحية "انسحاب الحوثيين" وسنظل الطرف الرئيسي في أي اتفاق.

واعتبر أن انسحابات الحوثي الحالية في الحديدة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من خطوات.

جاء ذلك خلال مداخلة مع "العربية".

كما قال إن ما يجري في الحديدة هو محاولة تغطية على فشل المبعوث الأممي مارتن غريفيثس

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وأوضح المحافظ أن اتفاق إعادة الانتشار من الموانئ نص على مراقبة ثلاثية وإزالة الألغام.

وكان مراسل "العربية" أفاد نقلاً عن مصادر ببدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة مع وجود مراقبين دوليين.

وبدأت "إعادة الانتشار" من ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.

وراقبت فرق من الأمم المتحدة تحركات الحوثيين في الميناءين.

لكن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل، وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر إلى أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.