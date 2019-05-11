كيفية التسجيل في موقع الأمير الوليد بن طلال للاستفادة من معونات السكن والسيارة, مؤسسة وليد الانسانية...

التسجيل في موقع وليد الإنسانية،قدم الأمير وليد بن طلال مبادرة وليد الإنسانية والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطن السعودي وتقديم مساهمات عينية ومادية لفئة تعد في أمس الحاجة إلى المساعدات في المسكن والسيارة للعمل عليها من خلال تطبيقات الهاتف والتي بدورها تمنح مشغلها زيادة في الدخل لكف الأسرة والوصول إلى حد الكفاف المادي، يمنح وليد الإنسانية المعونات للأرامل والمطلقات والمهجورة، كما يمنح وليد الإنسانية السيارة والمسكن لمن لا تنطبق عليهم شروط القرض من المؤسسات الاجتماعية والذي لا يزيد دخلة الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

التسجيل في موقع الوليد بن طلال وليد الإنسانية

يكون التسجيل من خلال موقع وليد الإنسانية.

بعد الدخول إلى الموقع نضغط على تسجيل حساب جديد.

نقوم بتعبئة الطلب من حيث نكتب الاسم في الخانة المخصصة له.

نقوم بكتابة البريد الإلكتروني وتفعيل الحساب من البريد الإلكتروني.

ستجد في البريد الإلكتروني الرقم السري واسم الدخول.

نقوم بتفعيل الحساب على حسابك في تويتر.

بعد إتمام الخطوات السابقة للتسجيل في موقع الوليد بن طلال وليد الإنسانية نقوم باختيار الطلب وهو الإسكان أو السيارة ويجب الالتزام بشروط موقع الوليد للحصول على المساعدات وعلى رأسها أن يكون الراتب لا يتعدى ثلاثة آلاف ريال وأن يكون راغب الطلب لا يندرج تحت شروط الجمعيات الخيرية أو قروض البنوك حتى لا يقابل الطلب بالرفض.

فيديو يوضح خطوات التسجيل في مؤسسة وليد الإنسانية

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