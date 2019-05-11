التسجيل جديد حساب المواطن… طريقة التسجيل ومعرفة ميعاد صرف دفعة مايو 2019

التسجيل جديد حساب المواطن،الكثير من المواطنين السعوديين داخل جميع أنحاء المملكة يرغبون في معرفة ميعاد صرف الدفعة الثامنة عشر من حساب المواطن. وفي خلال هذا المقال سوف نتناول ميعاد صرف الدفعات وكيفية التسجيل وعمل حساب جديد في حساب المواطن. مع العلم انه تم تخصيص برنامج حساب المواطن من تخفيف الكثير من الأعباء عن كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والوقود ونتيجة لأضافه القيمة المضافة علي اغلب الأسعار الموجودة داخل المملكة. برنامج حساب المواطن برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة.

التسجيل جديد حساب المواطن

التسجيل جديد حساب المواطن، المواطن الذي يريد التسجيل في حساب المواطن يقوم بالدخول إلي موقع حساب المواطن الرسمي وعمل الأتي.

أنشاء حساب جديد. كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري. ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال. كتابة رمز التحقق. بعد انتهاء التسجيل سوف تصل رسالة علي الجوال بالرقم السري. قم بتسجيل الدخول بالرقم السري وسوف تفتح لك نافذة يمكنكم من خلالها تغيير الرقم السري مرة أخري قم بتغيير الرقم السري إذا أردت. سوف تظهر لك صفحة تحتوي علي اربع نوافذ قم بالدخول إلي نافذه تعبئة أو استكمال الطلب. قم بتعبة البيانات العامة بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بك. بعد ذلك قم بتعبئة بيانات التابعين عبر الإجابة علي الأسئلة الموجودة بوضع علامة نعم أو لا. تعبئة البيانات الخاصة بالتابعين أن وجدوا وفي حالة الإفصاح . عن الدخل قم بإدخال بيانات الدخل ودخل التابعين أن وجدوا. بعد ذلك قم بتعبة البيانات الخاصة بالعقارات ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بك. في النهاية قم بمراجعة الطلب كاملا. وانقر علي مربع الإقرار والتعهد بالحفظ. كما يمكنكم بتغيير رقم المرور القديم من خلال الدخول علي أيقونة تغيير رقم المرور وإدخال رقم المرور القديم وتعبئة الرقم السري الجديد. وتأكيد رقم المرور مرة أخري سوف يقوم حساب المواطن بإرسال رسالة علي الجوال تفيد بتغيير الرقم السري الخاص بكم. كما يمكنكم تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن من خلال الدخول علي أيقونة تغيير رقم الجوال. ثم كتابة رقم الهوية ثم تعبئة تاريخ الميلاد الهجري ثم تعبئة رقم الجوال الجديد. بعد ذلك تعبئة تاريخ انتهاء الهوية والضغط علي كلمة تغيير وبالتالي سوف يتم إرسال رسالة لكم تفيد بتغيير رقم الجوال إلي الرقم الجديد الذي تم تسجيله.

ميعاد صرف حساب المواطن

تم تخصيص رقم 19912 للرد علي جميع الاستفسارات وقد ذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، ( سلطان القحطاني) في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي توتير أن ميعاد صرف حساب المواطن الدفعة الثامنة عشر من برنامج حساب المواطن يوم الخميس غدا الموافق أربعة رمضان من الشهر الجاري. من اجل تحقيق أهداف البرنامج والإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة ومن اجل تخفيف الأعباء الناتجة عن ذلك من ارتفاع المحروقات وغيرها من الأسعار التي ارتفعت نتيجة أضافه ضريبة القيمة المضافة عليها. ويمكنكم الدخول علي حساب المواطن والتأكد من الحصول علي الدفعات المالية.

← إقرأ أيضاً: