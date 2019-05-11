شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية السكر»: حددنا مواصفات أحذية المرضى.. وخاطبنا الشركات المنتجة من خطورة «الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله ( الدمام ) @mod1111222

حذر رئيس لجنة التثقيف والتغذية بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء الدكتور باسم فوتا من الأحذية الطبية غير المناسبة لمرضى السكري، مرجعاً ذلك إلى أن زوايا الحذاء مختلفة وتضغط على أجزاء من القدم بحيث من الممكن أن يمنع تدفق الدم في بعض المناطق القدم.

وأكد أن الجمعية خاطبت العديد من شركات الأحذية المحلية بخطورة الأحذية الطبية على مرضى السكري وتم إشعارهم بالمواصفات والمقاييس المناسبة لمرضى السكري.

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وقال على هامش إطلاق حملة «صحتك في رمضان» في إحدى المجمعات التجارية بالخبر الذي تقيمها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مجمع الدمام الطبي ووزارة الصحة وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، إن مريض السكري بحاجة لحذاء خاص ومختلف عن الحذاء الطبي، حيث تشجع جمعية السكر الصناعات المحلية بالعمل على هذا النوع من الأحذية على أن تكون بأسعار مناسبة، وفي حال ملاحظة المريض انتفاخات وجروح أو انسداد أو تغيير في اللون في القدم يجب مراجعة الطبيب في المراحل الأولى مباشرة حتى لا يصاب لا سمح الله بتقرحات ثم التهابات ثم قدم سكرية. ويجب أن نحافظ على القدم من البداية بقدر الإمكان، حيث لايزال هناك 1000 حالة بتر شهريا على مستوى المملكة.

وطالب فوتا، بضرورة تفتيش القدم لمريض السكر باستمرار ويوميًا وفي حال ملاحظته أي تغيير في لون القدم أو الشعور بالألم أو عدم الإحساس بالألم أو تغير الشكل أو وجود شقوق أو جروح لم تكن موجودة مسبقاً عليه مراجعة الطبيب مباشرة، محذراً من لبس الأحذية المفتوحة أو ما يعرف «بالشبشب» لأنها تعرض القدم للإصابات وللجفاف.

ومن جهتها، جددت مدير مركز السكر بمجمع الدمام الطبي واستشارية بطانية وغدد صماء الدكتورة ابتسام باعيسى، المطالبة بتفرغ المتخصصين والاستشاريين في مراكز السكر بالمملكة لمتابعة الحالات الحرجة والمتقدمة لمرضى السكر، أما الحالات البسيطة فيجب أن يتم متابعتها في مراكز الرعاية الأولية الصحية، مبينة أن هناك 25 مركز سكر منتشر بأنحاء المملكة إلا أن ذلك لم يساعد في إطلاق سجل وطني موحد لمرضى السكر بالمملكة رغم إن الإحصائيات تشير إلى إصابة ربع السكان بالسكر من النوع الأول والثاني، وهذا يكشف أن المملكة من الدول العشر في العالم بارتفاع الاصابة بالسكر والسمنة.