حفل إفطار جماعي لتكريم أبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي بمحافظة أحد المسارحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أحد المسارحة

نظم مركز النشاط الاجتماعي بالجعدية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة أمس ، حفل "الإفطار الرمضاني الثاني عن الشهداء ومصابي الحد الجنوبي"، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي.

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وشهد الحفل كلمة لأبناء الشهداء أكدوا خلالها اعتزازهم وفخرهم الكبير بما قدمه آبائهم وإخوانهم الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن الغالي والحفاظ على مقدساته وأمنه ومكتسباته ووحدته ، مثمنين للقيادة الرشيدة – حفظها الله – الرعاية والدعم والاهتمام بأبناء الشهداء ، لافتين إلى دور مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع في تنظيم البرامج والأنشطة التي تعنى بأسر الشهداء وأبنائهم.

بدوره ثمن محافظ أحد المسارحة في كلمته الجهود العظيمة التي يبذلها جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي للذود عن تراب الوطن الغالي، والذين يسطرون أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية ليعيش الوطن في أمن وأمان، سائلا الله تعالى أن يحفظ للوطن أمنه وأمانه وقيادته الرشيدة ، وأن يكتب النصر والتمكين للجنود البواسل وأن يتقبل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويكتب الشفاء العاجل للمصابين.

وثمن الدور الاجتماعي للجنة التنمية الاجتماعية ومراكز النشاط في خدمة المجتمع وتقديم البرامج الفاعلة التي تهتم بالجنود المرابطين والشهداء والمصابين وذويهم، فيما جرى تكريم أبناء الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي من أبناء المحافظة والداعمين للحفل .