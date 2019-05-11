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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة قلوة، وبلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
بعد تنبيه الأرصاد بالأمطار والبرد.. "مدني الباحة" يدعو للحذروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-11
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة قلوة، وبلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:51 PM
رعدية مصحوبة بالزخات مع رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة قلوة، وبلجرشي، والعقيق، والمندق، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، بعد تنبيه الأرصاد بالأمطار والبرد.. "مدني الباحة" يدعو للحذر ،
المصدر : الخليج 365
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