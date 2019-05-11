، بالفيديو.. موقف محرج للرئيس بوتين أمام الجماهير ،

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ليلة رياضية حافلة شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي تألّق في مباراة لهوكي الجليد في سوتشي، قبل أن يتعرّض لموقف محرج أمام الآلاف من الجماهير.
وقالت صحيفة "غارديان": إن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية.
ولكن تألُّق بوتين لم يحمِهِ من التعرُّض لموقف محرج ومضحك في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال "طواف الانتصار" حول الحلبة لتحية الجماهير، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وتعثر بوتن عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهمّ بالتزلُّج من جديد.
وقالت الصحيفة: إن بوتين لم يواجه "مقاومة كبيرة" من المدافعين خلال المباراة، وعاونه زملاؤه في الفريق، المحترفون السابقون، بصناعة العديد من الفرص له خلال اللقاء.
وعادة يخوض الرئيس الروسي مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبثّ المباريات عادة على التلفزيون الروسي.
بالفيديو.. موقف محرج للرئيس بوتين أمام الجماهيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
ليلة رياضية حافلة شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي تألّق في مباراة لهوكي الجليد في سوتشي، قبل أن يتعرّض لموقف محرج أمام الآلاف من الجماهير.
وقالت صحيفة "غارديان": إن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية.
ولكن تألُّق بوتين لم يحمِهِ من التعرُّض لموقف محرج ومضحك في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال "طواف الانتصار" حول الحلبة لتحية الجماهير، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وتعثر بوتن عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهمّ بالتزلُّج من جديد.
وقالت الصحيفة: إن بوتين لم يواجه "مقاومة كبيرة" من المدافعين خلال المباراة، وعاونه زملاؤه في الفريق، المحترفون السابقون، بصناعة العديد من الفرص له خلال اللقاء.
وعادة يخوض الرئيس الروسي مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبثّ المباريات عادة على التلفزيون الروسي.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:41 PM
بعد مباراة لهوكي الجليد
ليلة رياضية حافلة شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي تألّق في مباراة لهوكي الجليد في سوتشي، قبل أن يتعرّض لموقف محرج أمام الآلاف من الجماهير.
وقالت صحيفة "غارديان": إن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية.
ولكن تألُّق بوتين لم يحمِهِ من التعرُّض لموقف محرج ومضحك في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال "طواف الانتصار" حول الحلبة لتحية الجماهير، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وتعثر بوتن عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهمّ بالتزلُّج من جديد.
وقالت الصحيفة: إن بوتين لم يواجه "مقاومة كبيرة" من المدافعين خلال المباراة، وعاونه زملاؤه في الفريق، المحترفون السابقون، بصناعة العديد من الفرص له خلال اللقاء.
وعادة يخوض الرئيس الروسي مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبثّ المباريات عادة على التلفزيون الروسي.
، بالفيديو.. موقف محرج للرئيس بوتين أمام الجماهير ،
المصدر : الخليج 365
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