، نصائح طبية رمضانية .. تناول الإفطار على فترتين يمنع عسر الهضم ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشي لمدة نصف ساعة بعد الإفطار وعدم النوم مباشرة بعد السحور

لشهر رمضان المبارك عديدٌ من الفوائد الإيمانية والروحانية وكذلك الصحية، ومن بين فوائد صيام هذا الشهر الكريم، ترك العادات الغذائية السيئة التي توثر في الصحة بشكل عام، نظراً لأن الامتناع عن الطعام لساعات طويلة يساعد على التخلص من السموم الغذائية المخزنة في الجسم داخل الكبد والطحال، ويجدّد خلايا الجهاز الهضمي.

لكن هناك مَن يعاني بعض المشكلات الصحية خلال شهر رمضان نتيجة الإفراط في تناول الطعام؛ الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الصيام، ويترتب على ذلك إصابتهم بالحموضة وعسر الهضم، وآلام المعدة، وهي الأمراض الأكثر شيوعا بين الناس، خصوصاً في شهر رمضان، كما يتسبّب في ذلك النوم مباشرة بعد السحور.

ونقلت بوابة الأهرام المصرية عن الدكتور سراج الدين زكريا؛ أستاذ علاج الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أهمية البدء بتناول كوب من الماء، أو الشوربة أو العصير عند الإفطار مع تمرة، لإعطاء الفرصة للمعدة لتقوم بوظيفتها، وإفراز العصارات الهضمية لاستقبال الطعام.

ونصح الدكتور سراج الدين زكريا؛ بضرورة تقسيم وجبة الإفطار على مرتين، لضمان تناول كميات قليلة وعدم التعرُّض للانتفاخ، وتحسين الهضم، وعدم الاستمرار في تناول الطعام بمجرد الشعور بالشبع، كما نصح بتناول كميات كافية من الماء بشكل منتظم خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب كميات تناول الدهون والمقليات بكثرة، والاعتماد على الأطعمة المشوية، والألياف، مثل سَلطة الخضراوات، والفواكه، والكربوهيدرات لضمان الحفاظ على مستوى السكر في الدم في أثناء ساعات الصيام.

وحذّر أستاذ علاج الجهاز الهضمي، من تناول الحلويات في وجبة السحور، لأنها تتسبّب في الإحساس بالعطش، وعسر الهضم لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون، وكذلك تجنب المخللات والتوابل؛ لأنها تسبب الحموضة خلال شهر رمضان، كما حذّر من النوم مباشرةً بعد السحور، لافتاً إلى ضرورة ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بعد الإفطار بساعتين على الأقل.