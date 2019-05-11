، اعتقالات واعتداءات .. ليلة سوداء للصحفيين في تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الحملة الممنهجة للتضييق على حرية الصحافة

في ليلة سوداء على حرية الصحافة في تركيا اعتقلت السلطات، ليلة أمس، ثلاثة صحفيين وهم: زينب كوراي؛ وعرفان تونش شاليك؛ وجانان جوشكون.

واعتقلت قوات الأمن كواري؛ في أثناء تغطيتها الفعالية التي أُقيمت في سوق مصر بمدينة إسطنبول لتسليط الضوء على المضربين عن الطعام والأحوال السيئة للسجون التركية، بينما اعتُقل تونش شاليك؛ في أثناء تغطيته فعالية أمهات السلام أمام سجن بكركوي، كما اعتقلت السلطات مراسل صحيفة ميديا سكوب (Medyascope) الصحفي، جانان جوشكون؛ على خلفية قرار الاعتقال الصادر بحقه بسبب عدم إعلانه الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة خلال القضية التي يحاكم بها بسبب خبر نشره عام 2015.

وبحسب "زمان" التركية ذكر الحساب الإلكتروني لشبكة التضامن الصحفي، أن جوشكون؛ اعتُقل بسبب قرار الاعتقال الصادر بحقه لسداد الغرامة المالية المقدرة بـ 12 ألف و600 ليرة الصادرة بسبب نشره خبراً عن بيع عقارات فارهة لقضاة ومدعي عموم.

على الصعيد الآخر، تعرّض كاتب صحيفة "يني شاغ" ومعد برنامج بقناة Türkiyem TV، يافوز سليم دميراغ؛ للضرب بالعصا أمام منزله على يد مجهولين.

ونقل دميراغ؛ إلى مستشفى جاتا للاشتباه في إصابته بصدمة نتيجة للاعتداء، لكن الأطباء أكدوا أنه في حالة جيدة.

جدير بالذكر أن عدداً من المنظمات الدولية حذّر من الوضع المقلق للصحفيين في تركيا، إذ تحتل البلاد المركز الـ 157 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة طبقاً لتقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود".

وزاد التضييق على الإعلام في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ طويلة.