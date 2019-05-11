، حرّروا الأغنام.. نباتيون يقتحمون مزرعة بأستراليا لتهريب الخراف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى لهجمات النباتيين في أستراليا على المحلات أو مزارع الحيوانات لإطلاق سراحها، ولكن الجريمة الجديدة هي مهاجمة مزرعة لتحرير الأغنام، وتصوير أنفسهم فخورين بما قاموا به.
حيث نفذ ما يقرب من أربعة أشخاص جريمة، باقتحامهم مزرعة للأغنام، فتح اثنان منهم السياج الحديدى والبوابة لإطلاق سراحهم، بينما قام الآخرون بالتصوير، بينما لم تتضح الوجهة التي سوف تسير إليها الأغنام، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.
وبحسب "فرانس برس" انتشرت صور لتحرير الأغنام على فيس بوك، وعلق أحد نشطاء النباتيين عند نشره قائلًا: "عندما تمر بمزرعة أغنام وترى الأمهات والرضع محبوسة في حقل صغير، أطلق سراحها". وأُثيرت تكهُّنات بمكان المزرعة بأنها تقع في منطقة فيكتوريا، بينما هربت الخراف إلى مكان بعيد عن المزرعة ولم تُعرف وجهتها أو حتى إذا كان بإمكانها مغادرة المزرعة دون توقف عند بوابة أخرى.
حرّروا الأغنام.. نباتيون يقتحمون مزرعة بأستراليا لتهريب الخرافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى لهجمات النباتيين في أستراليا على المحلات أو مزارع الحيوانات لإطلاق سراحها، ولكن الجريمة الجديدة هي مهاجمة مزرعة لتحرير الأغنام، وتصوير أنفسهم فخورين بما قاموا به.
حيث نفذ ما يقرب من أربعة أشخاص جريمة، باقتحامهم مزرعة للأغنام، فتح اثنان منهم السياج الحديدى والبوابة لإطلاق سراحهم، بينما قام الآخرون بالتصوير، بينما لم تتضح الوجهة التي سوف تسير إليها الأغنام، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.
وبحسب "فرانس برس" انتشرت صور لتحرير الأغنام على فيس بوك، وعلق أحد نشطاء النباتيين عند نشره قائلًا: "عندما تمر بمزرعة أغنام وترى الأمهات والرضع محبوسة في حقل صغير، أطلق سراحها". وأُثيرت تكهُّنات بمكان المزرعة بأنها تقع في منطقة فيكتوريا، بينما هربت الخراف إلى مكان بعيد عن المزرعة ولم تُعرف وجهتها أو حتى إذا كان بإمكانها مغادرة المزرعة دون توقف عند بوابة أخرى.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
12:55 PM
على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى لهجمات النباتيين في أستراليا على المحلات أو مزارع الحيوانات لإطلاق سراحها، ولكن الجريمة الجديدة هي مهاجمة مزرعة لتحرير الأغنام، وتصوير أنفسهم فخورين بما قاموا به.
حيث نفذ ما يقرب من أربعة أشخاص جريمة، باقتحامهم مزرعة للأغنام، فتح اثنان منهم السياج الحديدى والبوابة لإطلاق سراحهم، بينما قام الآخرون بالتصوير، بينما لم تتضح الوجهة التي سوف تسير إليها الأغنام، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.
وبحسب "فرانس برس" انتشرت صور لتحرير الأغنام على فيس بوك، وعلق أحد نشطاء النباتيين عند نشره قائلًا: "عندما تمر بمزرعة أغنام وترى الأمهات والرضع محبوسة في حقل صغير، أطلق سراحها". وأُثيرت تكهُّنات بمكان المزرعة بأنها تقع في منطقة فيكتوريا، بينما هربت الخراف إلى مكان بعيد عن المزرعة ولم تُعرف وجهتها أو حتى إذا كان بإمكانها مغادرة المزرعة دون توقف عند بوابة أخرى.
، حرّروا الأغنام.. نباتيون يقتحمون مزرعة بأستراليا لتهريب الخراف ،
المصدر : الخليج 365
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