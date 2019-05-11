، "آيفون" الجديد.. تعرّف على موعد الإطلاق المتوقع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتوقّع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا

قال موقع "بلومبرغ" الأميركي: إن شركة "آبل" شرعت في التحضير لهاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"؛ حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف.

وأوضح المصدر أن شركة "TSMC" التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب "A13"، ليخلف شريحة "A12 Bionic".

وبدأت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق في شهر أبريل الماضي، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.

ووفق ما نقل موقع "سكاي نيوز" السبت؛ فقد قال "بيزنيس إنسايدر": إن هذه الخطوة يمكن عن طريقها التنبُّؤ بموعد إطلاق الهاتف المقبل للشركة الأميركية، مضيفًا: "آبل لن تغيّر موعدها.. يتوقع أن يكون الإطلاق في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".

وتابع الموقع: "الرقائق الجديدة ستشغل 3 هواتف جديدة من آيفون ستطلقها آبل في وقت لاحق من العام الجاري.. ليس من الواضح حتى الآن التحسينات التي ستتضمّنها الرقاقة A13".

وخلال العام الماضي، قالت شركة "آبل": إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسّنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الشريحة التي سبقتها "A11".

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا نسبيًّا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصًا "X" و"XS".