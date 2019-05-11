، "آيفون" الجديد.. تعرّف على موعد الإطلاق المتوقع ،

- 1/2
- 2/2
قال موقع "بلومبرغ" الأميركي: إن شركة "آبل" شرعت في التحضير لهاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"؛ حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف.
وأوضح المصدر أن شركة "TSMC" التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب "A13"، ليخلف شريحة "A12 Bionic".
وبدأت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق في شهر أبريل الماضي، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.
ووفق ما نقل موقع "سكاي نيوز" السبت؛ فقد قال "بيزنيس إنسايدر": إن هذه الخطوة يمكن عن طريقها التنبُّؤ بموعد إطلاق الهاتف المقبل للشركة الأميركية، مضيفًا: "آبل لن تغيّر موعدها.. يتوقع أن يكون الإطلاق في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".
وتابع الموقع: "الرقائق الجديدة ستشغل 3 هواتف جديدة من آيفون ستطلقها آبل في وقت لاحق من العام الجاري.. ليس من الواضح حتى الآن التحسينات التي ستتضمّنها الرقاقة A13".
وخلال العام الماضي، قالت شركة "آبل": إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسّنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الشريحة التي سبقتها "A11".
ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا نسبيًّا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصًا "X" و"XS".
"آيفون" الجديد.. تعرّف على موعد الإطلاق المتوقعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
قال موقع "بلومبرغ" الأميركي: إن شركة "آبل" شرعت في التحضير لهاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"؛ حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف.
وأوضح المصدر أن شركة "TSMC" التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب "A13"، ليخلف شريحة "A12 Bionic".
وبدأت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق في شهر أبريل الماضي، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.
ووفق ما نقل موقع "سكاي نيوز" السبت؛ فقد قال "بيزنيس إنسايدر": إن هذه الخطوة يمكن عن طريقها التنبُّؤ بموعد إطلاق الهاتف المقبل للشركة الأميركية، مضيفًا: "آبل لن تغيّر موعدها.. يتوقع أن يكون الإطلاق في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".
وتابع الموقع: "الرقائق الجديدة ستشغل 3 هواتف جديدة من آيفون ستطلقها آبل في وقت لاحق من العام الجاري.. ليس من الواضح حتى الآن التحسينات التي ستتضمّنها الرقاقة A13".
وخلال العام الماضي، قالت شركة "آبل": إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسّنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الشريحة التي سبقتها "A11".
ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا نسبيًّا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصًا "X" و"XS".
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
01:01 PM
يتوقّع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا
قال موقع "بلومبرغ" الأميركي: إن شركة "آبل" شرعت في التحضير لهاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"؛ حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف.
وأوضح المصدر أن شركة "TSMC" التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب "A13"، ليخلف شريحة "A12 Bionic".
وبدأت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق في شهر أبريل الماضي، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.
ووفق ما نقل موقع "سكاي نيوز" السبت؛ فقد قال "بيزنيس إنسايدر": إن هذه الخطوة يمكن عن طريقها التنبُّؤ بموعد إطلاق الهاتف المقبل للشركة الأميركية، مضيفًا: "آبل لن تغيّر موعدها.. يتوقع أن يكون الإطلاق في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".
وتابع الموقع: "الرقائق الجديدة ستشغل 3 هواتف جديدة من آيفون ستطلقها آبل في وقت لاحق من العام الجاري.. ليس من الواضح حتى الآن التحسينات التي ستتضمّنها الرقاقة A13".
وخلال العام الماضي، قالت شركة "آبل": إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسّنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع الشريحة التي سبقتها "A11".
ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف آبل المقبل منخفضًا نسبيًّا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصًا "X" و"XS".
، "آيفون" الجديد.. تعرّف على موعد الإطلاق المتوقع ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "آيفون" الجديد.. تعرّف على موعد الإطلاق المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.