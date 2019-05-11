، هلاوس "المؤامرات" تقضّ مضجع "أردوغان".. سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضاع اقتصادية تزداد سوءًا وإعادة الانتخابات في كبرى البلديات يربك المشهد

واصل الرئيس التركي رجب أردوغان الحديث عن مزاعمه بوجود مؤامرات تستهدف اقتصاد بلاده، وإضعاف معنويات الأتراك لزعزعة ثقتهم بالحكومة التركية.

"أردوغان" قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: إن "الجهات التي لم تجد سبيلًا لعرقلة تقدّم تركيا، تلجأ إلى استهداف أملها ومعنوياتها وثقتها بتحقيق أهدافها".

وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم نظمتها غرفة تجارة أنقرة، أمس الجمعة؛ أن الهدف الأكبر الكامن وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف يأتي لتحقيق هذه الأهداف.

وزعم أن تركيا تتوقّع طفرة في التوظيف خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "نرى علاماتها من الآن"، وتابع: "عندما نثق بأنفسنا، فإنه لا توجد عقوبات أو التلويح بفرضها، وفرض ضرائب إضافية، وفرض حصار معلن أو سري، يمكن أن توقفنا".

وفيما يتعلّق بإعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطبنول، قال الرئيس التركي: "ما جرى هو إعادة الانتخابات التي شابتها التجاوزات مرة أخرى، بسبب ما كُشف فيها من عمليات فساد ومخالفات".

وتابع: "قد يكون لدينا أوجه قصور، لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة"، مستطردًا: "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدًا سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين".

وتراجعت الليرة أول أمس أمام الدولار لتسجل 6.24، لتصل بذلك أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، وانتعشت الليرة بصورة طفيفة لتسجل 6.22 ليرة أمام الدولار بعد صدور بيان البنك المركزي.

وانخفضت الليرة التركية 15% مقابل الدولار هذا العام، إضافة إلى خسائر قدرها 28% في عام 2018، عندما أطاحت أزمة العملة بالاقتصاد التركي، ويحاول البنك المركزي وقف تراجع الليرة بصورة أكبر من خلال تقييد مبالغ الليرة التي يمكن أن تشتريها البنوك.

وكانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل لمعالجة مشاكلها الاقتصادية؛ لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وفي 31 مارس الماضي: شهدت تركيا انتخابات محلية فاز خلالها الحزب الحاكم في عموم البلاد، إلا أن المعارضة اقتنصت رئاسة كبرى البلديات، وأبرزها أنقرة وإسطنبول وإزمير وديار بكر، وسط تشكيك من حزب أردوغان في صحة بعض النتائج، وخصوصًا في إسطنبول.

وتمكّن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض "أكرم إمام أوغلو"، من هزيمة بن علي يلدريم، مرشح أردوغان بفارق 13 ألف صوت، قبل أن يتم إلغاء نتائج الانتخابات.

ومنذ إعلان النتائج رفض حزب العدالة والتنمية الاعتراف بها، وكثّف جهوده لإبطال النتائج، وقدّم عددًا من الطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات.

قرار "العليا للانتخابات" فسّره محللون بأنه رضوخ لضغوط العدالة والتنمية الحاكم؛ حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات الحزب الحاكم، واعترض 4 آخرون.